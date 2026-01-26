Aksaray’da pompalı tüfekle vurulan 15 yaşındaki çocuğun şüphelisi tutuklandı

Aksaray'da pompalı tüfekle yaralanan 15 yaşındaki çocukla ilgili 1 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 18:47
Aksaray’da pompalı tüfekle vurulan 15 yaşındaki çocuğun şüphelisi tutuklandı

Aksaray’da pompalı tüfekli saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Olay, dün Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Y.K. ile arkadaşı A.E.A. (18) arasında sosyal medyada başlayan tartışma yüz yüze görüşüldüğünde kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında iddialara göre A.E.A., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Y.K.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Asayiş ekipleri olayın ardından yürüttükleri çalışmada, şüphelilerin peşine düşerek zanlıları Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheli A.E.A. (18) ve İ.A.O. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkeme kararına göre, A.E.A. tutuklandı, İ.A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan A.E.A.'nın daha önce 15 farklı suç kaydı'nın bulunduğu ortaya çıktı.

Gözlem ve soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik güçleri ve adli merciler, kavgaya karışan kişiler ve olaya ilişkin ayrıntıları incelemeye devam ediyor.

AKSARAY’DA ARALARINDA TARTIŞIP KAVGA EDEN VE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN POMPALI TÜFEKLE VURULDUĞU OLAYDA...

AKSARAY’DA ARALARINDA TARTIŞIP KAVGA EDEN VE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN POMPALI TÜFEKLE VURULDUĞU OLAYDA 1 ÇOCUK TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe'de Şiddetli Fırtına: Uğur Mumcu Bulvarı'nda Ağaç Devrildi, Trafik Durdu
2
Tunceli’de 3 Silahlı Saldırıya Operasyon: 11 Şüpheli Yakalandı
3
Bağcılar'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aynı Aileden 3 Kişi Defnedildi
4
Adana’da kaskla servis camını kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu
5
Samsun'da HSK'den Adalet Başarı Belgesi Töreni
6
Bodrum'da Yaklaşık 100 Tekne Gümbet Koyu'ndan Kaldırıldı
7
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları