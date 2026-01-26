Aksaray’da pompalı tüfekle vurulan 15 yaşındaki çocuğun şüphelisi tutuklandı

Aksaray’da pompalı tüfekli saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Olay, dün Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Y.K. ile arkadaşı A.E.A. (18) arasında sosyal medyada başlayan tartışma yüz yüze görüşüldüğünde kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında iddialara göre A.E.A., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Y.K.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Asayiş ekipleri olayın ardından yürüttükleri çalışmada, şüphelilerin peşine düşerek zanlıları Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheli A.E.A. (18) ve İ.A.O. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkeme kararına göre, A.E.A. tutuklandı, İ.A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan A.E.A.'nın daha önce 15 farklı suç kaydı'nın bulunduğu ortaya çıktı.

Gözlem ve soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik güçleri ve adli merciler, kavgaya karışan kişiler ve olaya ilişkin ayrıntıları incelemeye devam ediyor.

