Tunceli'de 3 Silahlı Saldırı: 4 İlde Operasyon, 11 Gözaltı

Tunceli'de 3 silahlı saldırı soruşturmasında 11 gözaltı

Tunceli'de 20 Ocak'ta kent merkezinde gerçekleşen üç ayrı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı yürüten Tunceli Emniyet Müdürlüğü, olayla bağlantılı çok yönlü çalışma yaptı.

Operasyon ve gözaltılar

Yapılan inceleme ve saha çalışmaları sonucu olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Tunceli kent merkezi ve Hozat ilçesi başta olmak üzere toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kapsamındaki 3 şahıs için ev hapsi tedbiri uygulandı.

Olaylara karışan şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi hakkında da ayrı ayrı adli işlem başlatıldı. Olaylarla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

