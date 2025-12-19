DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,25 -0,11%
ALTIN
5.958,02 0,01%
BITCOIN
3.758.563,59 -3,53%

Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 7 Tutuklama, Yılbaşı Eylemi Engellendi

Afyonkarahisar’da yapılan DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı; adliyeye sevk edilenlerden 7’si tutuklandı, grubun yılbaşı gecesi eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:10
Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 7 Tutuklama, Yılbaşı Eylemi Engellendi

Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 7 Tutuklama, Yılbaşı Eylemi Engellendi

İstihbarat üzerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda önemli bir darbeye imza attı. Operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yılbaşı günü planlanan kutlama etkinliklerinde; halkın yoğun olduğu alanlar, etnik gruplar ve kamu kurumlarına yönelik örgütün eylemsel girişimde bulunabileceğine dair istihbarat elde edilmesi üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis, geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde üst düzey yönetici (emir) düzeyinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirtilen şahısların isimlerinin geçtiği dokümanların, Türkiye’nin, Irak’ın Haseke bölgesinde yapılan operasyonda ele geçirilmesi üzerine bu kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilenlerden 7 kişi tutuklandı, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve bir şüpheli sınır dışı edildi.

Operasyon ve adli süreçle ilgili işlemler devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 7 KİŞİ...

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONDA 7 KİŞİ TUTUKLANIRKEN, ÖRGÜT ÜYELERİNİN YILBAŞI GECESİ EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müge Elbeli Davası: Cezaevinden İzinli Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
2
Akyazı'da Baraka Alev Alev Yandı: Alkol Şişeleri Dikkat Çekti
3
Tekirdağ Çorlu'da Beton Bloğa Çarpan Otomobil: 1'i Çocuk 5 Yaralı
4
Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın: Sahibi Tüple Söndürdü
5
Balıkesir İtfaiyesi Gücüne Güç Katıyor — 7 Yeni Araç Hizmete Alındı
6
Karabük'te Asayiş Uygulaması: 46 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül