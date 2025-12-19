Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 7 Tutuklama, Yılbaşı Eylemi Engellendi

İstihbarat üzerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda önemli bir darbeye imza attı. Operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yılbaşı günü planlanan kutlama etkinliklerinde; halkın yoğun olduğu alanlar, etnik gruplar ve kamu kurumlarına yönelik örgütün eylemsel girişimde bulunabileceğine dair istihbarat elde edilmesi üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis, geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde üst düzey yönetici (emir) düzeyinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirtilen şahısların isimlerinin geçtiği dokümanların, Türkiye’nin, Irak’ın Haseke bölgesinde yapılan operasyonda ele geçirilmesi üzerine bu kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilenlerden 7 kişi tutuklandı, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve bir şüpheli sınır dışı edildi.

Operasyon ve adli süreçle ilgili işlemler devam ediyor.

