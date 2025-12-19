DOLAR
Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 bin 442 Paket Ele Geçirildi

Erzurum'da 2 ay süren takip sonucu düzenlenen operasyonda 3 bin 442 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, S.C. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 18:25
2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen projeli çalışma sonucu operasyon gerçekleştirildi.

Şube ekiplerinin yürüttüğü 2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde ilimizde düzenlenen operasyonda 3 bin 442 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.C. isimli şahıs, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

