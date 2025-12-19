Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 bin 442 Paket Ele Geçirildi
2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda zanlı tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen projeli çalışma sonucu operasyon gerçekleştirildi.
Şube ekiplerinin yürüttüğü 2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde ilimizde düzenlenen operasyonda 3 bin 442 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.C. isimli şahıs, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.
