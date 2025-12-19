DOLAR
İzmit'te düşen İHA, bomba şüphesiyle 3 gün sonra ihbar edildi

Çubuklubala Mahallesi'ne düşen İHA, korkan vatandaşın 3 gün sonra muhtara bildirmesiyle jandarmaya ulaştı; ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 18:13
Jandarma ve olay yeri ekipleri alanda detaylı inceleme yapıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki araziye düşen insansız hava aracı (İHA), bölge sakinlerinin korkusu nedeniyle üç gün sonra yetkililere bildirildi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek hava aracının düştüğü noktada ve çevresinde teknik inceleme başlattı.

İsmail Bayhan, bulduğu İHA hakkında, "3 gün oldu, çarşamba günü gördüm. Ben tarladan inerken ses duydum. Düşeceğini anladım. Tam şuraya çarptı ve düştü. Korktuğum için yanına yaklaşamadım. Vız vız ses geliyordu. Belki gelir alırlar diye kimseye söylemedim. Kötü bir şey olur, bomba olur diye korkudan yanaşamadım zaten" dedi.

Bayhan'ın uzun süre kimseye haber vermemesi üzerine bölge muhtarıyla iletişime geçildi. Çubuklubala Mahalle Muhtarı Muharrem Kaymaz ise olayı aktarıp yetkililere bildirdiklerini belirterek, "İsmail amcamız çarşamba günü saat 11.00 sıralarında bahçesine giderken bir cismin uçtuğunu, biraz bekledikten sonra ise düştüğünü görüyor. Yanına yaklaşamıyor tabii korkudan. Belki sahibi alır diye haber de vermiyor, korktuğundan dolayı. Bugün durumu bize bildirdi, durumu anlattı. Biz de yetkililere haber verdik. Şu anda burada incelemeler yapılıyor, gereken çalışmalar yürütülüyor, detayları bilemiyoruz" dedi.

Yetkililer, alanda yürütülen çalışmaların ardından inceleme sonuçlarıyla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi. Olayla ilgili güvenlik önlemleri ve teknik araştırma sürüyor.

İSMAİL BAYHAN

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE KIRSAL ALANA DÜŞEN İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA), JANDARMA EKİPLERİNCE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

