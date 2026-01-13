Didim'de 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Didim Narkotik ekiplerinin operasyonu sonucu 3 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 845 gram sıvı halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler Y.M., F.A. ve O.E. kıskıvrak yakalandı. Şüphelilere ait adres ve üzerlerinde yapılan aramalarda ayrıca 25 bin 500 Türk lirası suçtan elde edildiği değerlendirilen para bulundu.

Olayla ilgili olarak Y.M. ve F.A. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, O.E. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

