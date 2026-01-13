Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü: Ev sahibi deprem sandı

Kahramanmaraş Bayazıtlı'da yağış sonrası istinat duvarının çökmesi müstakil evde paniğe yol açtı; ev sahibi Mehmet Sagur, ilk anda deprem sandıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:17
Bayazıtlı Mahallesi, Dulkadiroğlu

Kahramanmaraş’ta etkili olan yağışların ardından, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bayazıtlı Mahallesi’nde bir istinat duvarı gece saat 03.15 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Olay, bir bina ile müstakil evin arasında meydana geldi.

Müstakil evde yaşayan Mehmet Sagur, duydukları sesi ilk anda deprem zannettiklerini söyleyerek, "Gürültüye uyandık, deprem oluyor sandık" dedi. Sagur, evlerin sallandığını ve dışarı çıktıklarında istinat duvarının üstlerine çöktüğünü gördüklerini belirtti.

Çökmenin yıkımı gündüz daha net ortaya çıktı. Sagur, daha önce burayı yapan firmaya ev sahibi avukatı aracılığıyla itirazda bulunulduğunu, müteahhit ile görüşülmesine rağmen bir sonuç alınamadığını aktardı.

Bölgede biri beş katlı, biri üç katlı ve bir de tek katlı binanın bulunduğunu söyleyen Sagur, iki yaşlı komşunun tahliye edildiğini ve şu an çevrede kimsenin kalmadığını ifade etti. Olay yerine çağrılan polis, AFAD ve itfaiye ekipleri binaları inceledi; polis binayı mühürledi.

Mehmet Sagur olay anını şöyle anlattı: "3’ü çeyrek geçe bir gürültüye uyandık, deprem oluyor sandık. Malum biliyorsunuz depremden çıktık biz de o şeyi yaşadık. Deprem gürültüsü gibi geldi, ev sallandı. Dışarı çıktığımızda binanın istinat duvarının üstümüze çöktüğünü gördük. Burayı yapan firmaya daha önceden bizim ev sahibi avukatı aracılığıyla itirazda bulundu. Müteahhit ile görüştüler ama bir netice alamadılar. Şu an süreç ne olur, nasıl olur bilmiyorum. Onu kendileri müteahhitle görüşecekler. Biri beş katlı, biri üç katlı. Bir de arkada, yanda tek katlı bir bina vardı. İki tane yaşlı komşumuz, onları da tahliye ettiler. Şu an çevrede kimse kalmadı. İki gece polisi, AFAD’ı, itfaiyeyi hepsini çağırdık. Geldiler, binalara da baktılar. Zaten polis mühürledi binayı. Tahliye etti"

