Diyarbakır'da Ali Emiri Ortaokulu'nda yangın: İtfaiye büyümeden söndürdü

Diyarbakır Yenişehir'de yıkım kararıyla boşaltılan Ali Emiri Ortaokulu'nda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:26
Yenişehir — Sabah saatlerinde

Diyarbakır'da, yıkım kararı nedeniyle boşaltılan Ali Emiri Ortaokulu'nun son katında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

