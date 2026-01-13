Diyarbakır'da Ali Emiri Ortaokulu'nda yangın: İtfaiye büyümeden söndürdü

Diyarbakır'da Ali Emiri Ortaokulu'nda yangın
Yenişehir — Sabah saatlerinde
Diyarbakır'da, yıkım kararı nedeniyle boşaltılan Ali Emiri Ortaokulu'nun son katında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR’DA YIKIM KARARI NEDENİ İLE BOŞALTILAN ORTAOKULDA YANGIN ÇIKTI. EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.