Afyonkarahisar'da Hapis Cezalarıyla Aranan 2 Şahıs Polis Takibiyle Yakalandı

Afyonkarahisar'da Hapis Cezalarıyla Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Polisin başarılı takibi sonucu şüpheliler gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da, farklı hapis cezalarıyla aranan iki şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, 13 suç kaydı bulunan D.Y.'nin 12 yıl hapis cezası ile ve 11 suç kaydı bulunan A.B.'nin ise 7 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şahsların yakalanması için ekiplerin başlattığı takip ve operasyonlar nihayet verdi; polisler yaptığı başarılı takip sonucu her iki şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

