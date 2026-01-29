Gaziantep’te 55 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Gaziantep’te Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 litre sıvı metamfetamin, 1 tüfek, 100 bin TL ve uyuşturucu üretim malzemeleri ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.