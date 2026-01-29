Gaziantep’te 55 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon
Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında belirlenen adreste yapılan aramalarda, hassas burunlu dedektör köpek desteğiyle 55 litre sıvı metamfetamin, 1 adet tüfek, 100 bin TL ile birlikte uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan üç şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
GAZİANTEP'TE POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONU SONUCUNDA 55 LİTRE SIVI METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, 3 ŞAHIS TUTUKLANDI.