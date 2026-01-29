Gaziantep’te 55 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Gaziantep’te Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 litre sıvı metamfetamin, 1 tüfek, 100 bin TL ve uyuşturucu üretim malzemeleri ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:13
İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında belirlenen adreste yapılan aramalarda, hassas burunlu dedektör köpek desteğiyle 55 litre sıvı metamfetamin, 1 adet tüfek, 100 bin TL ile birlikte uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

