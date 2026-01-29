Aksaray'da NSM'den Narkotik Operasyonu: 8 Tutuklama

Aksaray'da NSM'nin 3 ayrı operasyonda düzenlediği baskınlarda çeşitli uyuşturucular ve suç unsurları ele geçirildi, 8 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:04
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği üç ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirdi.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgiye göre NSM ekipleri, yürütülen çalışmalarda 3 ayrı operasyon ve uygulama gerçekleştirdi; operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuruna rastlandı.

Ele Geçirilenler

Aramalarda ele geçirilenler arasında 201 gram amfetamin (Sentetik Kannabinoid Hammaddesi), 136 adet sentetik ecza hap, 107 gram sentetik kannabinoid, 2,20 gram kubar esrar, 37 bin 500 TL nakit, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek yer aldı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

