Uşak'ta Alzheimer Hastası Nurten Bilir 18 Gündür Kayıp

Uşak’ta 11 Ocak’tan bu yana kayıp olan 66 yaşındaki Alzheimer hastası Nurten Bilir’i bulma çalışmaları 18 gündür sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:33
11 Ocak sabahı evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Alzheimer hastası Nurten Bilir için başlatılan arama çalışmaları 18’inci gününde devam ediyor.

Olayın detayları

Kemalöz Mahallesi Birinci Kasapoğlu Sokak adresindeki evinde annesiyle birlikte yaşayan Uğur Bilir (36), 11 Ocak sabahı uyandığında annesinin evde olmadığını fark etti. Yapılan değerlendirmelerde Nurten Bilir’in Eşme ilçesinde yaşayan kızının yanına gitmek istediğini söylediği, ancak buraya ulaşmadığı öğrenildi.

Arama çalışmaları

Olayın ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunuldu. Polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama başlatıldı; kayıp şahsa ait bilgiler İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ile paylaşıldı ve koordineli çalışmalar yürütüldü.

Arama faaliyetlerinde özel eğitimli arama köpeği kullanıldı, Nurten Bilir’in geçebileceği güzergâhlardaki güvenlik kameraları incelendi ve ikamet çevresindeki ormanlık alanlarda tarama yapıldı.

Aradan geçen 18 güne rağmen Nurten Bilir’den henüz haber alınamadı; arama çalışmaları sürüyor.

