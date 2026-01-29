İzmir Bayraklı'da Çatı Katı Yangını Söndürüldü

Bayraklı'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; ölü/yaralı yok, dairede maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:11
Olay ve müdahale

Saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi 7293 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Ölü veya yaralanma yok; ancak çatı katındaki dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

