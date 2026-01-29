Bursa'da Halk Otobüsünde Kalp Krizi: Şoför Muzaffer Sever Hayat Kurtardı

Nilüfer Dumlupınar Mahallesi'nde 35/G hattında yaşandı

Bursa'da şehir içi bir halk otobüsünde seyir halindeyken bir yolcu aniden fenalaştı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 35/G numaralı otobüste meydana geldi.

Durumu fark eden otobüs şoförü Muzaffer Sever, arkadaki yolcularla birlikte ilk müdahaleyi yaptı. Otobüste bulunan ve sağlık görevlisi olduklarını belirten yolcuların desteğiyle, kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya hızlı müdahale gerçekleştirildi.

Sever, vakit kaybetmeden güzergâhı değiştirip otobüsü Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi. O anlar, otobüs içi kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan yolcu tedavi altına alındı ve hayata tutundu.

Olayı anlatan Sever, "Otobüste bir yolcunun fenalaştığını fark ettim. Arkaya döndüğümde bazı yolcuların sağlık görevlisi olduğunu öğrendim. Kalp krizi geçirdiğini anlayınca vakit kaybetmeden rotayı değiştirip hastaneye sürdüm. Ben de eski ambulans şoförüyüm. Hemen rotayı değiştirip, hastaneye ulaştırdık" dedi.

Şoförün hızlı refleksi ve otobüsteki sağlık görevlilerinin ortak müdahalesi, yolcular arasında ' Otobüs ambulans gibiydi ' yorumlarına neden oldu. Görüntüler ve yaşananlar vatandaşlardan tam not aldı.

