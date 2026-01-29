Bursa'da Halk Otobüsünde Kalp Krizi: Şoför Muzaffer Sever Hayat Kurtardı

Bursa'da 35/G hattındaki halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoför Muzaffer Sever ve otobüsteki sağlık görevlilerinin müdahalesiyle Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne yetiştirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:09
Nilüfer Dumlupınar Mahallesi'nde 35/G hattında yaşandı

Bursa'da şehir içi bir halk otobüsünde seyir halindeyken bir yolcu aniden fenalaştı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 35/G numaralı otobüste meydana geldi.

Durumu fark eden otobüs şoförü Muzaffer Sever, arkadaki yolcularla birlikte ilk müdahaleyi yaptı. Otobüste bulunan ve sağlık görevlisi olduklarını belirten yolcuların desteğiyle, kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya hızlı müdahale gerçekleştirildi.

Sever, vakit kaybetmeden güzergâhı değiştirip otobüsü Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi. O anlar, otobüs içi kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan yolcu tedavi altına alındı ve hayata tutundu.

Olayı anlatan Sever, "Otobüste bir yolcunun fenalaştığını fark ettim. Arkaya döndüğümde bazı yolcuların sağlık görevlisi olduğunu öğrendim. Kalp krizi geçirdiğini anlayınca vakit kaybetmeden rotayı değiştirip hastaneye sürdüm. Ben de eski ambulans şoförüyüm. Hemen rotayı değiştirip, hastaneye ulaştırdık" dedi.

Şoförün hızlı refleksi ve otobüsteki sağlık görevlilerinin ortak müdahalesi, yolcular arasında ' Otobüs ambulans gibiydi ' yorumlarına neden oldu. Görüntüler ve yaşananlar vatandaşlardan tam not aldı.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

