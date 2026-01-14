Afyonkarahisar'da Jandarma Yakaladı — Uyuşturucu Ticaretinden Aranan T.E. Tutuklandı
Operasyon ve Gözaltı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü çalışmada T.E. adlı şahsın uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
İl ekipleri, takibin ardından şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Yasal Süreç
Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
