Afyonkarahisar'da Jandarma Yakaladı — Uyuşturucu Ticaretinden Aranan T.E. Tutuklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.E.'yi Sandıklı'da yakalayarak tutukladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:09
Operasyon ve Gözaltı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü çalışmada T.E. adlı şahsın uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

İl ekipleri, takibin ardından şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yasal Süreç

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

