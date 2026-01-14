Ufuk Bayraktar hakim karşısında: Beyoğlu’nda koruma iddiası, 11 yıla kadar hapis talebi

Ufuk Bayraktar hakim karşısında: Beyoğlu’nda koruma iddiası

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında, Beyoğlu’ndaki bir işletmeden 'koruma' adı altında para istediği, reddedilince işletme sahibine saldırdığı iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Duruşma ve katılımcılar

20 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili duruşma İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuksuz sanık Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş duruşmada hazır bulundu. Müşteki olarak Ahmet P. ile taraf avukatları da salondaydı.

Sanığın savunması

Kimlik tespiti yapılan Bayraktar, lise mezunu ve sanatçı olduğunu, aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu söyledi. Cihangir'de yaklaşık 45 yıldır bulunduğunu, babasından kalma bir çay bahçesinin olduğunu belirtti. Savunmasında alkol tüketimi ve yeşil reçeteli ilaç kullandığını, olayın ayrıntılarını tam hatırlamadığını ifade etti.

Bayraktar, müşteki Ahmet P.'den haraç istemediğini vurgulayarak 'Korumak benim ne haddime. Ben sadece Beyoğlu’ndaki gençlere yardımcı olmaya çalışırım' dedi. Mahalle esnafını hayır işine teşvik ettiğini, amaçlarının gençlere iş sağlamak olduğunu söyledi ve olay sırasında öfke kontrolünü kaybettiğini, müştekiye vurduğunu kayıtları izleyince gördüğünü belirtti.

Müştekinin ifadesi ve şikayetin geri çekilmesi

Müşteki Ahmet P., işletmesinde Bayraktar ve arkadaşlarının sık sık geldiğini, sarhoş davranışlardan rahatsız olduğunu söyledi. Hesapların ödendiğini ancak masa grubunun işletmesine uymadığını anlattı. Başlangıçta parasal talepleri 'haftalık 25 bin lira' olarak duyduğunu, sonra bunun 'mahallenin gençleri için 10 bin lira' önerisine dönüştüğünü aktardı.

Müşteki, Bayraktar’ın kendisine 'bunca zaman bir çay içmeye gelmedin' diyerek vurduğunu söyleyerek şikayetçi oldu; ancak daha sonra kardeşinden olayın doğrusunu öğrendiğini ve sanıklardan şikayetçi olmadığını bildirdi. Mahkeme tutanaklarına göre müşteki şikayetini geri çekti.

Mahkeme başkanının sorusu

Mahkeme başkanı, Bayraktar'a dönerek 'Sen iş bulma kurumu musun? Senin görevin mi bu, iş bulmak gençlere?' diye sordu. Bayraktar, 'Elimden gelen her şeyi yaparım, gelmiyorsa yapmam' şeklinde yanıt verdi.

Sanığın duygusal savunması

Ağlayarak konuşan Bayraktar, 'Ben kimsenin parasını gasp etmeye yönelik söylemde bulunmadım. Amacım gençlere iş bulmaktı. 3 milyon dolarlık film yaptığımdan benim zaten paraya ihtiyacım yoktur. Ben o mahallede büyüdüm, ben yapmasam kim yapacak?' ifadelerini kullandı.

İddianamenin içeriği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, şüpheliler Bayraktar ve Akbaş’ın müştekiye ait işletmeye giderek bir süre oturdukları, daha sonra müştekinin kardeşi Halil P. ile görüşmek istedikleri, Bayraktar’ın telefon ekranında 'kartlar yeniden dağıtılıyor oyunda biz de varız' yazılı bir görseli gösterdiği ve işletmeye çökmeye çalışıldığını belirttiği aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin 'bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar, mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin' şeklinde sözlerle müştekiden koruma parası talep ettikleri, müştekinin reddetmesi üzerine talebi 10 bin liraya düşürdükleri, daha sonra 20 Ağustos 2025'te tekrar geldiklerinde Bayraktar’ın 'seni burada barındırmayacağım görürsün' diyerek saldırdığı öne sürüldü.

Ayrıca polis çağrıldığında Volkan Akbaş’ın müştekiye 'şikayetini geri çek ben hallederim konuyu' diyerek baskı kurmaya çalıştığı iddia edildi.

Suçlama ve ara karar

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında 'iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 11'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, sanık Ufuk Bayraktar hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

