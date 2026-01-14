Zeytinburnu’de lüks sitede kargo paketi patladı — Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ayrıntıları

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki lüks bir sitede, 11 Ocak Pazar saat 13.30 sıralarında kuryeden teslim edilen bir paket patladı. Olay, Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, paket site girişindeki danışma noktasına bırakıldı.

Site güvenlik kameralarını izleyen EVA Grup bünyesindeki çalışanlar paketi şüpheli buldu. Özel güvenlik görevlileri paketi kontrollü şekilde bulunduğu alandan alarak kenara taşıdı; paket incelenirken bilinmeyen bir nedenle yüksek sesle patladı.

Patlama ve yaralananlar

Patlamada 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından hastaneye kaldırıldılar; tedavileri tamamlanıp taburcu edildiler.

Güvenlik kamerası görüntülerinde paketin adeta bomba gibi patladığı, etrafa kıvılcımlar saçıldığı ve yakınındaki kişilerin korkuyla kaçtığı görülüyor.

Tanık ve görevli ifadeleri

Güvenlik görevlisi Harun Arkın olayı anlatarak, "Kurye geldi, daireyi söyledi. Ben kutu geldiğinde kuryenin üstünde herhangi bir şirketin arması yoktu. Ben de olaydan şüphe ettim. Kutunun geldiği daire sakini de şüphelenerek kutuyu lobide açmak istedi. Paketi inceldiği gibi patlama meydana geldi. Gözümde ufak bir hasar var. Kulağımda bir hasar oldu. Çok şükür şu an sağlık durumum iyi" ifadelerini kullandı.

Diğer güvenlik görevlisi Berra Köse ise, "Biz paketten şüphelenince arayıp kendisini lobiye davet ettik. Daire sakini paketi lobide açmayı denedi. Ve olay gerçekleşti. Gelen kuryeden şüphelendik" dedi.

Firma açıklaması ve ödül

Olayı önleyen güvenlik personeline firma tarafından ödül verildi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın yaptığı açıklamada, verilen eğitimler ve düzenli tatbikatların müdahaleyi hızlandırdığını vurgulayarak, "Daha önce verdiğimiz bomba eğitimleri, yakın muharebe eğitimleri, bunları bizzat sahada yaşayarak görüyoruz. Bu üzücü olay pazar günü saat 13.30 sıralarında paketin güvenlik görevlisi arkadaşlara teslim edilmesiyle gerçekleştirildi. Daire sahibi paketi, bizim güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla açarak paketin içinde havai fişek olması hasebiyle iki tane arkadaşımız yaralandı. Aksine bizim için üzücü bir olaydı. Biz olayın sonrasında binanın en hızlı şekilde tahliye edilmesini, sonra güvenlik önlemini hızlı bir şekilde alarak, olayı kontrol altına aldık. Daha sonra arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde hastaneye gönderdik. 2 tane arkadaşımız hafif şekilde yaralandı. Biz üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yaptık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ali Aydın sözlerine devamla, "Daha öncelerden özel güvenlik dediğimizde sadece noktada duran ve olay olduktan sonra müdahale eden bir sektördü. Şu an teknolojiyle beraber özel güvenlik sektörünü birleştirdik. Teknolojiyle beraber güvenliği daha ileri seviyeye taşıdık. Bu ne demek olaylar olmadan önce kameralarla, yapay zekayla, otomasyondaki görevli arkadaşlarla özveriyle çalışmasıyla paketin şüpheli olduğu daha önceden tespit edilmişti. Kat malikini aşağıya çağırdık, kat maliki paketi orada açtı. Maalesef olay orada gerçekleşti. Arkadaşlarımıza üstün başarı belgelerini ve maddi desteklerimizi şirket olarak verdik" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor; olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

İSTANBUL'UN ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE LÜKS SİTEDE MEYDANA GELEN VE 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN HAFİF ŞEKİLDE YARALANDIĞI KARGO PAKETİNİN PATLADIĞI ANLARIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE PAKETİN ADETA BİR BOMBA GİBİ PATLADIĞI ANLAR YER ALDI.