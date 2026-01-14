Eskişehir'de Üvey Babasını Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı
Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 50 yaşındaki üvey baba ağır yaralandı
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'taki bir apartman girişinde meydana geldi.
Harun Özbek (25) ile üvey babası Y.B. (50) arasında çıkan kavgada, Özbek'in bıçakla saldırması sonucu üvey baba ağır yaralandı.
Kanlar içinde kalan Y.B., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Bugün adliyeye sevk edilen Harun Özbek, çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Adliyeden çıkışı sırasında sol elinin bandajla kaplı olduğu görülen Özbek, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusunu yanıtsız bıraktı.
