Eskişehir'de Üvey Babasını Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de üvey babasını bıçaklayarak ağır yaralayan Harun Özbek tutuklandı; olay dün Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:04
Eskişehir'de Üvey Babasını Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de Üvey Babasını Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 50 yaşındaki üvey baba ağır yaralandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'taki bir apartman girişinde meydana geldi.

Harun Özbek (25) ile üvey babası Y.B. (50) arasında çıkan kavgada, Özbek'in bıçakla saldırması sonucu üvey baba ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan Y.B., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen Harun Özbek, çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Adliyeden çıkışı sırasında sol elinin bandajla kaplı olduğu görülen Özbek, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

ESKİŞEHİR’DE 50 YAŞINDAKİ ÜVEY BABASINI BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALAYAN ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE...

ESKİŞEHİR’DE 50 YAŞINDAKİ ÜVEY BABASINI BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALAYAN ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ESKİŞEHİR’DE 50 YAŞINDAKİ ÜVEY BABASINI BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALAYAN ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bafra'da 25 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
2
Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızı Güvenlik Kamerasında
3
Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
4
Büyükçekmece'de Canlı Yayın Yapan Yayıncı Denize Atlayan Kadını Kurtardı
5
Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık: Elektrik Direği Demirleri Ele Geçirildi
6
Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları