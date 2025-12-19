Afyonkarahisar'da Kamyonet Refüje Girip Yan Yattı: 2 Yaralı

Kaza ve İlk Müdahale

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, Kızılören Kavşağı yakınlarında seyir halindeki 07 AUY 682 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, savrularak yol kenarındaki refüje girip bariyerlere çarparak yan yattı.

Kazada araç içinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar hızla hastanelere kaldırıldı.

Olayın Boyutu ve Soruşturma

Kazanın aracın karşı şeride geçip devrilmemesi nedeniyle daha büyük bir faciaya yol açmadığı belirtildi. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

