Mersin'de Trafikte Yumruklu Saldırı: Şüpheli Olay Gününde Tutuklandı

Olay ve soruşturma detayları

18 Eylül tarihinde Mersin’de trafikte yaşanan olayda, iddiaya göre seyir halindeki bir sürücü ani şekilde önüne kıran başka bir sürücüye selektör yaptı. Bunun üzerine aracından inen şüpheli, sürücüyle tartıştıktan sonra yumruk attı ve ardından aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Saldırı anları, araçta bulunan ön koltuktaki bir yolcu ile arka koltukta oturan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin sürücüye yumruk attığı anlar yer aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, müştekilerin başvurusu üzerine olay tarihinde soruşturma başlatıldı. Eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturmanın adli süreç çerçevesinde sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLERDE ŞÜPHELİNİN ARAÇTAN İNİP SÜRÜCÜYE YUMRUK ATTIĞI ANLAR YER ALDI. (ARŞİV)