Afyonkarahisar'da Refüjden Uçan Araç Eve Çarptı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da refüjden uçarak eve çarpan araç: 3 yaralı

Sandıklı'da Ofis Kavşağı yakınında kaza

Afyonkarahisar’da yaklaşık 5 metre yükseklikteki refüjden aşağı uçarak bir evin istinat duvarına çarpan arazi aracında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 07 CAB 733 plakalı arazi aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç ardından yaklaşık 5 metre yükseklikteki refüjden alt yola uçarak bir evin istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA ARAZİNİN ARACININ YAKLAŞIK 5 METRELİK REFÜJDEN AŞAĞI UÇARAK BİR EVİN İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASI SONUCU YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.