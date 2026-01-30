Yozgat'ta Yapay Zeka Videolarıyla 33 Kişiyi 15 Milyon TL Dolandırdılar

Operasyon ve gözaltılar

Yozgat'ta ürettikleri yapay zeka videoları ile 33 kişiyi yaklaşık olarak 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yozgat merkezli Antalya, Hatay ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, yapay zeka ile ürettikleri videolarla yaklaşık 33 kişiyi dolandırıp 15 milyon lira haksız kazanç elde eden 9 şüpheli'yi yakaladı.

Şüphelilerin, Baykar Yatırım ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi isimlerini kullanarak yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Antalya, Hatay ve Ankara'da gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

