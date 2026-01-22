Ordu Kabataş'ta İş Makinesi Çarpması: 67 Yaşındaki Mesut Keskin Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Kabataş ilçesinde kar küreme aracıyla çarpışan Mesut Keskin (67) hayatını kaybetti; araç operatörü E.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:05
Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, E.A. (36) yönetimindeki belediyeye ait kar küreme aracı, Ardıç Mahallesi’nde temizlik yaparken Mesut Keskin (67) iş makinesinin arka kısmına geçti. Bu sırada geri manevra yapan araç Keskin'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma

Olayın ardından iş makinesi operatörü E.A. gözaltına alındı. Konuyla ilgili adli ve idari incelemeler sürdürülüyor.

