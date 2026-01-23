Afyonkarahisar'da Refüje Devrilen Otomobil Hurdaya Döndü; Sürücü Yaralı Kurtuldu
Emirdağ çıkışında meydana gelen kaza
Edinilen bilgilere göre, M.B.K. idaresindeki 06 DFL 083 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç yol kenarındaki refüje devrilerek metrelerce sürüklendi ve hurdaya döndü. Sürücü M.B.K., kazayı şans eseri yaralı atlattı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans ile yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ REFÜJE DEVRİLİP METRELERCE SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ŞANS ESERİ KAZAYI YARALI ATLATTI.