Afyonkarahisar'da Refüje Devrilen Otomobil Hurdaya Döndü; Sürücü Yaralı Kurtuldu

Afyonkarahisar Emirdağ çıkışında kontrolden çıkan 06 DFL 083 plakalı otomobil refüje devrilip metrelerce sürüklendi; sürücü M.B.K. yaralı kurtuldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:18
Emirdağ çıkışında meydana gelen kaza

Edinilen bilgilere göre, M.B.K. idaresindeki 06 DFL 083 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki refüje devrilerek metrelerce sürüklendi ve hurdaya döndü. Sürücü M.B.K., kazayı şans eseri yaralı atlattı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans ile yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

