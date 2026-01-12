Afyonkarahisar'da Tesla şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Sandıklı'da 07 CFD 433 plakalı Tesla'nın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı; jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:23
Afyonkarahisar'da Tesla şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da Tesla şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Kırkpınar Kümeler Kavşağında meydana gelen kazada, 07 CFD 433 plakalı Tesla marka elektrikli otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; soruşturma devam ediyor.

