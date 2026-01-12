Afyonkarahisar'da Tesla şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı
Kaza ayrıntıları
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Kırkpınar Kümeler Kavşağında meydana gelen kazada, 07 CFD 433 plakalı Tesla marka elektrikli otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı.
Savrulan araç yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; soruşturma devam ediyor.
