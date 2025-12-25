DOLAR
Afyonkarahisar'da Trafik Levhasına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan 03 LP 188 plakalı otomobilin trafik levhasına çarpıp şarampole girmesi sonucu 3 kişi yaralandı; araç hurdaya döndü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:59
Kaza, Sandıklı Dutağaç köyü girişinde meydana geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki trafik levhasına çarpıp şarampole düştü.

Edinilen bilgiye göre, 03 LP 188 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Araç ilk olarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptıktan sonra şarampole girerek ağır hasar gördü.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

