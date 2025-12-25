Afyonkarahisar'da Trafik Levhasına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Kaza, Sandıklı Dutağaç köyü girişinde meydana geldi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki trafik levhasına çarpıp şarampole düştü.
Edinilen bilgiye göre, 03 LP 188 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Araç ilk olarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptıktan sonra şarampole girerek ağır hasar gördü.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
