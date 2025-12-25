DOLAR
Futbolda şike kumpası: Arıboğan, Gülüm, Helvacı ve Köksal adliyede

FETÖ'nün 2011 'futbolda şike' soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal savcılığa ifade için adliyeye götürüldü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:35
FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiaları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirildi.

Soruşturmada iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda 2011 yılında bilinen ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile spor camiasından birçok kişinin hedef alındığı soruşturmanın, FETÖ/PDY mensubu bazı eski kamu görevlileri tarafından usulsüz yürütüldüğü iddia ediliyor. Şüphelilerle ilgili olarak Mehmet Baransu ile irtibat ve e-mail yazışmalarına ilişkin tespitler olduğu öne sürüldü.

Gözaltı ve savcılığa sevk

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dört şüpheli, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Adli işlemler devam ederken, soruşturmayla ilgili gelişmelerin takibi sürüyor.

