Tokat'ta Evde 13 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Tokat'ta jandarma ve emniyetin ortak operasyonunda, Alipaşa Mahallesi'ndeki Kayhan Ç. evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 parça obje ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:41
Jandarma ve emniyetten ortak operasyon

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Alipaşa Mahallesi'nde ikamet eden Kayhan Ç.'nin evinde yapılan adli aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 13 parça obje ele geçirildi.

İhbar üzerine teknik takip başlatan jandarma ekipleri, polis bölgesi olan Alipaşa Mahallesi'ndeki şüpheli adrese yöneldi. Operasyon, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütüldü ve şüphelinin ev ile eklentilerinde kapsamlı arama gerçekleştirildi.

Ele geçirilen objeler hakkında adli süreç başlatıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

