Bursa'da Araçtan Ateş: 1 Yaralı, Zanlı Y.C. Tutuklandı

Yıldırım Esenevler'de silahlı saldırı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Emir Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir araçtan açılan ateş sonucu E.A. isimli bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen sürücü Y.C., aracın camından dışarıya doğru 4 el ateş etti. Açılan ateş sonucunda E.A. yaralandı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan değerlendirmede E.A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.C.'yi olayda kullandığı tabanca ile kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Görgü ve soruşturma bilgilerine göre, Y.C. ile E.A. arasında daha önceden husumet bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Y.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

