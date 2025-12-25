DOLAR
42,83 0%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,9 -0,03%
BITCOIN
3.747.760,23 0,06%

Kırşehir'de Köpekten Kaçarken Otomobil Takla Attı

Kırşehir Karakuyu yolunda köpekten kaçan sürücünün otomobili takla attı; sürücü A.K. yoğun bakımda, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:51
Kırşehir'de Köpekten Kaçarken Otomobil Takla Attı

Kırşehir'de Köpekten Kaçma Çabası Kazayla Sonuçlandı

Karakuyu yolu üzerinde sabah saatlerinde yaşandı

Kırşehir'de sabah saatlerinde, Karakuyu yolu üzerinde meydana gelen kazada, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili takla attı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü A.K. (24) yönetimindeki araç, köpeği fark etmesi üzerine yapılan ani yön değişikliği sonucu kontrolü kaybederek devrildi.

Kazada ağır yaralanan A.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücü, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ve tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

KIRŞEHİR'DE, KÖPEKTEN KAÇMAK İSTEYEN SÜRÜCÜ YAPTIĞI MANEVRAYLA KULLANDIĞI OTOMOBİLİN HAKİMİYETİNİ...

KIRŞEHİR'DE, KÖPEKTEN KAÇMAK İSTEYEN SÜRÜCÜ YAPTIĞI MANEVRAYLA KULLANDIĞI OTOMOBİLİN HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK TAKLA ATTI 1 KİŞİ YARALANDI

KIRŞEHİR'DE, KÖPEKTEN KAÇMAK İSTEYEN SÜRÜCÜ YAPTIĞI MANEVRAYLA KULLANDIĞI OTOMOBİLİN HAKİMİYETİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avcılar Sahilinde Eşine 'İntihar' Mesajı Atan Sarhoş Adam Olay Çıkardı
2
Van'da Silah Operasyonu: Erciş'te 1 Gözaltı
3
Ankara Haymana'da Uçak Kazası: Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Falcon 50 (9H-DFJ)
4
Denizli’de Solunum Cihazından 5 Kilogram Metamfetamin Çıktı
5
Bartın’da Savcı Fatih Ulaşan İmam Hatip’te Savcılığı Anlattı
6
Ege Ekspresi Tavşanlı’da Yayaya Çarptı: 79 Yaşındaki Halil Çelik Hayatını Kaybetti
7
Bursa Demirtaş'ta Başıboş Köpek Saldırısı: 3 Yaralı, Polis Müdahalesi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması