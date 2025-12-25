Kırşehir'de Köpekten Kaçarken Otomobil Takla Attı

Kırşehir'de Köpekten Kaçma Çabası Kazayla Sonuçlandı

Karakuyu yolu üzerinde sabah saatlerinde yaşandı

Kırşehir'de sabah saatlerinde, Karakuyu yolu üzerinde meydana gelen kazada, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili takla attı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü A.K. (24) yönetimindeki araç, köpeği fark etmesi üzerine yapılan ani yön değişikliği sonucu kontrolü kaybederek devrildi.

Kazada ağır yaralanan A.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücü, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ve tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

KIRŞEHİR'DE, KÖPEKTEN KAÇMAK İSTEYEN SÜRÜCÜ YAPTIĞI MANEVRAYLA KULLANDIĞI OTOMOBİLİN HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK TAKLA ATTI 1 KİŞİ YARALANDI