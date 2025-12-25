İstanbul, Tekirdağ ve Antalya’da Tonlarca Sahte Alkol Ele Geçirildi

İstanbul, Tekirdağ ve Antalya’da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonlarında ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Operasyonlarda, sahte içki üretiminde kullanılan büyük miktarda etil/metil alkol ile üretim ekipmanları bulundu.

Operasyonun kapsamı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde sahte alkol üreten, depolayan ve piyasaya sunan şebekelere yönelik çalışmalar yürütüldü. Son yaklaşık iki aylık dönemde İstanbul, Tekirdağ ve Antalya’da gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda toplam 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da Başakşehir, Çatalca, Silivri, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerindeki 3 depo, 3 iş yeri ve 1 araç ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ve Antalya’daki 1 fabrikada operasyonlar yapıldı.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 45 bin 347 litre alkollü içki yapımında kullanılan etil/metil alkol, 2 bin 572 şişe ve bidon, 3 bin 400 sahte etiket, dolum, filtreleme ve paketlemede kullanılan 14 makine ile 1.250 kilogram karbon kömürü yer aldı. Tonlarca sahte ve kaçak alkollü içki yapımında kullanılan malzeme emniyette teşhir edildi.

Şüphelilerin hukuki durumu

Yakalanan 29 şüpheliden 10’u dosyaları ikmalen gönderilmek üzere emniyetten serbest bırakıldı. 9 zanlıya adli kontrol hükümleri uygulanırken, 5 şüpheli tutuklandı. Geri kalan 5 kişinin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul, Tekirdağ ve Antalya’da ele geçirilen tonlarca sahte alkol emniyette sergilendi