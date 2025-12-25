DOLAR
Orhangazi'de Ters Yönden Gelen Kamyonet Otomobile Çarptı — Sürücü Yaralandı

Yeniköy yolu girişinde ters şeritten geldiği iddia edilen kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı; itfaiye kurtardı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:03
Yeniköy yolu girişinde saat 11.30'da kaza

Orhangazi'de meydana gelen kazada, iddialara göre ters şeritten ilerleyen bir kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Yeniköy yolu girişinde meydana geldi. Otomobili kullanan Mehmet C. (49) yönetimindeki 16 BLS 313 plakalı araca, karşı yönden gelen Onur U. (40) idaresindeki 15 AAV 996 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

