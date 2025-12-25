Orhangazi'de Ters Yönden Gelen Kamyonet Otomobile Çarptı — Sürücü Yaralandı
Yeniköy yolu girişinde saat 11.30'da kaza
Orhangazi'de meydana gelen kazada, iddialara göre ters şeritten ilerleyen bir kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 11.30 sıralarında Yeniköy yolu girişinde meydana geldi. Otomobili kullanan Mehmet C. (49) yönetimindeki 16 BLS 313 plakalı araca, karşı yönden gelen Onur U. (40) idaresindeki 15 AAV 996 plakalı kamyonet çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
ORHANGAZİ’DE YENİKÖY YOLU GİRİŞİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA TERS YÖNDEN İLERLEDİĞ İLERİ SÜRÜLEN BİR OTOMOBİLE KARŞI YÖNDEN GELMEKTE OLAN KAMYONET ÇARPTI. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASAR GÖREN ARAÇTA SIKIŞTI. YARALI SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.