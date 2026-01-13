Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi 181 Hapla Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 181 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 181 adet uyuşturucu hap bulundu.

Olayın ardından gözaltına alınan G.B. ve V.C., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Jandarma tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 181 ADET UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI.