Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi 181 Hapla Tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma operasyonunda 181 uyuşturucu hap ele geçirildi; G.B. ve V.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:15
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 181 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 181 adet uyuşturucu hap bulundu.

Olayın ardından gözaltına alınan G.B. ve V.C., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Jandarma tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

