Denizli’de Emekli Binbaşı Hasan Şahal Evinde Ölü Bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde emekli binbaşı Hasan Şahal evinde ölü bulundu. Jandarma şüpheli ölüm üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı; cenaze askeri törenle defnedilecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:38
Jandarma şüpheli ölüm şüphesiyle soruşturma başlattı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde yaşayan Emekli Binbaşı Hasan Şahal, evinde ölü bulundu.

Yakınlarının haber alamaması üzerine adrese giden yakınları, Şahal'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi ve olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Şahal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde ve çevresinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, ölümün şüpheli olması nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı. Şahal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emekli Binbaşı Hasan Şahal'ın cenazesinin bugün düzenlenecek askeri törenle, Akalan Yakallar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

