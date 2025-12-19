DOLAR
Ağrı'da Kar Mücadelesi: Greyder Uçurum Kenarında Güçlükle Durdu

Ağrı Patnos'ta karla mücadele sırasında greyder, Köseler köyü Adilova Mezrası'nda kayarak uçurum kenarında durdu; operatörün müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:20
Ağrı'da Kar Mücadelesi Sırasında Korku Dolu Anlar: Greyder Uçurum Kenarında Durdu

Ağrı merkezli karla mücadele çalışmaları sırasında, Patnos ilçesinde görevli bir greyder kayarak uçurum kenarında güçlükle durdu. Olay, ekiplerin Köseler köyü Adilova Mezrasında kapanan su deposu yolunu açma çalışması esnasında meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Patnos İlçe Özel İdaresi'ne ait greyder, Süphan Dağı eteklerindeki zorlu arazide yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü yitirdi. Greyder, uçurum kenarında durarak muhtemel bir facianın eşiğine geldi.

Operatörün soğukkanlı ve dikkatli müdahalesi olası bir kazayı önledi. Olayın ardından uçurum kenarında mahsur kalan greyder, kurumun diğer iş makinelerinin titiz ve koordineli çalışmasıyla güvenli şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kurtarma ve Çalışmaların Devamı

Zorlu arazi şartlarına ve şiddetli kar yağışına rağmen ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapanan su deposu yolunu yeniden ulaşıma açmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yaşanan olay, sahada görev yapan ekiplerin ne denli riskli koşullarda görev yaptığını bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, kış şartları süresince benzer çalışmaların gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak devam edeceğini ifade etti.

