Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpıp Kaputunda Yangın Çıkardı, Sürücü Kaçtı

Aksaray'da Trafik Kazası ve Yangın Paniği

Aksaray'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde yangın çıktı. Olayda araçta oluşan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücünün olay yerinden kaçması üzerine geniş çaplı arama başlatıldı.

Olay Yeri ve İlk Müdahale

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi eski sanayi üst geçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Caddesi istikameti yönünde seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 34 DJA 360 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktığı, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan duman çıkması üzerine itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu ve aracın kaputunda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soruşturma ve Arama Çalışmaları

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza yapan araç, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

