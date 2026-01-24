Balıkesir Sındırgı'da 5 büyüklüğünde deprem: Hayat normale döndü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen deprem, Balıkesir merkez başta olmak üzere Bursa ve çevre iller ile İstanbul’da da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı; vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Büyüklük ve resmi açıklamalar

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2, AFAD ise 5.1 olarak açıkladı.

Hasar ve müdahale

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer bölgede herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını belirtirken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Günlük yaşama dönüş

Depremin ardından vatandaşlar yeniden ev ve iş yerlerine döndü ve günlük yaşam kısa sürede normale döndü.

