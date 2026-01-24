Antalya-Konya Karayolunda Kar Yeniden Etkili: Alacabel'de 15 cm'e Ulaştı

Antalya-Konya karayolunun 1825 m'lik Alacabel mevkiinde kar yağışı yeniden başladı; kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı, yol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 01:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 01:08
Antalya’da yağmur kenti etkilemeye devam ederken, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görülüyor. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetre'ye ulaştığı, özellikle Alacabel mevkiinde kar kalınlığının 15 santimetre'ye kadar çıktığı bildirildi.

Yağışın seyri

Dün gece saat 23.00 sıralarında başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kara döndü. Sabah saatlerinde kar yağışı yerini yeniden yağmura bırakırken, akşam saat 21.00 civarında sıcaklığın düşmesiyle beraber kar yağışı tekrar etkili oldu.

Yol durumu ve ekiplerin çalışmaları

Kar yağışının saat 21.00 sıralarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesi'nden başlayıp Tınaztepe mevkiine kadar yaklaşık 20 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi. Bölgede görev yapan Karayolları Alacabel ekipleri, 7/24 çalışma prensibiyle çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin yolu trafiğe açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiği ve şu ana kadar yolda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi.

Sürücülere uyarı

Kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve gece saatlerinde yeniden etkisini artırabileceği kaydedilirken, yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

