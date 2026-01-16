Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı, 5 Tabanca Ele Geçirildi

Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Halfeti’de eş zamanlı baskınlarla silah ve mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele kapsamında Halfeti ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, genel güvenliği tehlikeye soktuğu tespit edilen şüphelilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda toplam 5 tabanca ele geçirildi (3 ruhsatsız, 1 ruhsatlı, 1 kurusıkı); ayrıca 8 şarjör, 1.302 adet 9 milimetre çapında fişek ve 14 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği bulundu.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

