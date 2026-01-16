Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı, 5 Tabanca Ele Geçirildi

Halfeti'de düzenlenen operasyonda toplam 5 tabanca, 8 şarjör, 1.302 fişek ve 14 kalaşnikof fişeği ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 18:17
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 18:17
Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı, 5 Tabanca Ele Geçirildi

Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Halfeti’de eş zamanlı baskınlarla silah ve mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele kapsamında Halfeti ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, genel güvenliği tehlikeye soktuğu tespit edilen şüphelilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda toplam 5 tabanca ele geçirildi (3 ruhsatsız, 1 ruhsatlı, 1 kurusıkı); ayrıca 8 şarjör, 1.302 adet 9 milimetre çapında fişek ve 14 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği bulundu.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA YASA DIŞI VE RUHSATSIZ SİLAHLANMAYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, 5...

ŞANLIURFA'DA YASA DIŞI VE RUHSATSIZ SİLAHLANMAYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA, 5 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ, 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
2
Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti
5
Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
6
Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
7
Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları