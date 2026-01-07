Şanlıurfa'da İstinat Duvarı Çöktü: Bina Tahliye Edildi

Şanlıurfa Haliliye'de inşaat temel çukurundaki toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü; binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 23:26
Olay Yeri ve Sebebi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Şevket Mahallesi 119’uncu sokakta yaşandı.

Son günlerde yaşanan kar yağışı nedeniyle inşaat temeli için kazılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak nedeniyle yan binanın istinat duvarı yıkıldı.

Müdahale ve Tahliye

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, binada yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Bina tamamen boşaltılırken, kimsenin yaklaşmaması için etrafına güvenlik şeridi çekildi.

