Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga: 7 yaralı, 4 şüpheli gözaltında

Alacak-verecek tartışması sokak kavgasına dönüştü

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavganın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, otomobille olay yerinden kaçtı. Polis kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındılar.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve HG adlı 7 şüpheli, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI. ÇIKAN KAVGADA YARALANAN 7 KİŞİ HASTANEDEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ALANYA ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.