Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga: 7 yaralı, 4 şüpheli gözaltında

Alanya'da alacak-verecek tartışması bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüştü; 7 yaralı hastaneye kaldırıldı, 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:27
Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga: 7 yaralı, 4 şüpheli gözaltında

Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga: 7 yaralı, 4 şüpheli gözaltında

Alacak-verecek tartışması sokak kavgasına dönüştü

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavganın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, otomobille olay yerinden kaçtı. Polis kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındılar.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve HG adlı 7 şüpheli, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI. ÇIKAN KAVGADA YARALANAN 7 KİŞİ HASTANEDEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ALANYA ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da tüp patlaması: Ölü sayısı 4’e yükseldi
2
Antalya Büyükşehir Yolsuzluk Soruşturması: 26 Eylem, 41 Şüpheli
3
Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: Ölü sayısı 4'e yükseldi
4
Ali Meşe Uğurlandı: Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarılan 93 Yaşındaki Adam
5
Kocaeli'de Sosyal Medya Paylaşımı Yapan Hemşire İ.A. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
6
Antalya Serik’te Jandarma Operasyonu: Araçtan 45 Ruhsatsız Glock Tabanca Çıktı
7
Kocaeli Körfez’de Yıkım Sırasında Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları