Samsun’da 23 ve 18 Yıl Hapisle Aranan 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da Bafra ve İlkadım ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.K. ve M.K. polis ekiplerince yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 19:53
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:09
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki şüpheli yakalandı.

Bafra'da kimlik kontrolünde gerçek kimlik ortaya çıktı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaptıkları kontroller sırasında üzerinde kimlik bulunmayan bir şahsı durdurdu. Şahsın sözlü beyanında E.K. (41) olduğunu söylemesi üzerine yapılan sorgulamada gerçek kimliğinin A.K. (45) olduğu belirlendi.

İncelemede, A.K. hakkında 3 ayrı dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından toplam 23 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile ayrıca 3 ayrı dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından toplam 71 bin 500 TL kesinleşmiş adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

İlkadım'da narkotik ekipleri yakaladı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 TL adli para cezası bulunan M.K. (25) de İlkadım ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

