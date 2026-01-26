Eskişehir'de 1 Haftada 5 Araçta Cam Kırma: Tepebaşı'nda Hırsızlık Alarmı

Eskişehir Tepebaşı Şirintepe Etik Sokak'ta bir hafta içinde beş aracın camı kırılarak hırsızlık yapıldı; polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:24
Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Etik Sokak üzerinde bir hafta içinde toplam beş aracın camı kırılarak hırsızlık yapıldığı bildirildi. Olayların ardından polis ekipleri, faillerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde bulunan araçların camları kırıldı ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araç sahiplerinin yaptığı kontrollerde bazı eşyaların ve bir miktar paranın çalındığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, yaklaşık bir hafta önce aynı sokak üzerinde iki aracın daha camının kırıldığı bilgisini paylaştı. Bölgedeki olayların artması ve sokakta güvenlik kamerası bulunmaması dikkat çekti.

"Topluca girmişler"

Aracının camı kırılan ve değerli eşyaları çalınan mağdur Aşkın Köçekci, olay anını anlattı: "Sabah kalktık, bir komşumuz aradı 'arabaların camları patlamış' diye. Bir baktık hırsızlık olayına girmişler. İçerisinden bir şeyler almışlar; paramız vardı, malzemelerimiz vardı, bunları almışlar. Vallahi şu anda araştırıyorlar. 2-3 aracın camının kırık olduğunu gördük biz bugün" dedi.

"Bu sokakta kamera yok"

Bölge sakinleri son 10 gündür benzer asayiş olaylarının arttığını belirterek, sokakta kamera bulunmamasının olayların devam etmesine zemin hazırladığı görüşünde. Bir mahalle sakini, "Hatta bir hafta 10 gündür bazı araçların lastiklerinin patlatılması, bazılarının camlarının kırılması olaylarını duyuyorduk. Evet, buralarda bunu yaşıyoruz. Bu sokakta kamera yok, hiçbir yerde kamera yok. Olayın kamera olmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Hırsızlar çok düşünmüyorlar; ‘ne kadar bir şey alabiliriz, devamı gelir mi, bulabilirler mi’ diye. İnsanlar da artık adliye ve karakol süreçleriyle yorulmak istemiyor. İnşallah bunu yapanları bulurlar" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

