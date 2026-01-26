Ralli krosçusu Orkun Turgut, Bursa'da hayatını kaybetti

Görükle Mahallesi'ndeki evinde aniden rahatsızlandı

Orkun Turgut, Bursa'da tanınan ralli kros yarışçılarından biri olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Görükle Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi.

Uzun yıllar Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sigorta acentası işletmeciliği yapan ve yaklaşık 15 yıldır Bursa'da yaşayan Turgut, evinde aniden rahatsızlandı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Turgut’un vefatı aile, yakınları ve spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Yakın çevresi ve spor dünyasından taziye mesajları gelmeye başladı.

