Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Esenyurt Fatih Parkı'nda çıkan silahlı çatışmada Aziz Devrim Akpehlivan hayatını kaybetti; V.T. ve Ayaz M. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:39
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:15
İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olayın Seyri

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla parkta oturan Aziz Devrim Akpehlivan (30)'ın yanına daha önceden husumet olduğu belirtilen Ayaz M. ve arkadaşları geldi. Taraflar arasında tartışma yaşandı.

Parktan çıktığı sırada Ayaz M.'nin elindeki silahla Akpehlivan ve arkadaşlarına ateş açtığı, bunun üzerine karşı tarafın da karşılık vermesiyle olayın silahlı çatışmaya dönüştüğü bildirildi.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada Akpehlivan, arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlattığı belirtilen Ayaz M. yaralandı.

Sağlık ekipleri, Aziz Devrim Akpehlivan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar V.T. ve Ayaz M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri parkta çalışma yaptı, Akpehlivan'ın cenazesi morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AZİZ DEVRİM AKPEHLİVAN

