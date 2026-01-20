Akşehir'de 10 bin 550 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi, M.A. ve E.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:34
Konya polisi ilçede düzenlenen operasyonda iki kişiyi yakaladı

Konya’nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri 10 bin 550 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda yakalanan iki şüpheli M.A. ve E.A. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından müşterek çalışma yürütüldü. Yapılan istihbarat çalışmalarında, çevre illerden Akşehir’e uyuşturucu madde getirileceği belirlendi.

Şüpheliler kente aile süsü vererek giriş yaptı. Kendilerine ait araçla birlikte yakalanan M.A. ve E.A. üzerinde ve araçta yapılan aramalarda toplam 10 bin 550 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konuldu, şüpheliler gözaltına alındı.

Narkotik ekipleri, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan M.A. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

