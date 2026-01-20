Kırşehir'de Zararlı Yazılımla Hesapları Boşaltan 2 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon düzenledi

Kırşehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık suçlarının failleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin cep telefonlarına zararlı yazılım yükleyerek banka hesaplarından kendi hesaplarına toplam 3 milyon 115 bin 617 lira 74 kuruş transfer yaptıkları belirlendi. Farklı illerde yüzlerce mağdur olduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerden T.Y. Adana'da, A.A. ise Mersin'de eş zamanlı olarak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 fişek bulundu.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen T.Y. ve A.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

