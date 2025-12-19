DOLAR
Alanya'da kalbi duran 21 yaşındaki Azeri genç yaşamını yitirdi

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde 21 yaşındaki Azeri Tanverdi Salmanov, evinde rahatsızlanıp kalbi durdu; Manavgat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:51
Okurcalar Mahallesi'nde evde rahatsızlandı, hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Azeri uyruklu Tanverdi Salmanov, evinde aniden rahatsızlanarak kusmaya başladı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin kalbinin durduğunu tespit etti ve ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kalp masajı ve müdahaleler eşliğinde Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salmanov, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve adli tabip tarafından yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

