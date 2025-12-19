Eskişehir'de 'Dolandırıcılık' Suçundan 19 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Operasyon Detayları
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yürüttüğü operasyonda Odunpazarı ilçesinde bir şahsı yakaladı.
Yakalanan şahsın ’dolandırıcılık’ suçundan 19 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
