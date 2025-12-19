DOLAR
Eskişehir'de 'Dolandırıcılık' Suçundan 19 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ve emniyetin ortak operasyonuyla, dolandırıcılıktan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olan şahıs Odunpazarı'nda yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:10
Operasyon Detayları

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yürüttüğü operasyonda Odunpazarı ilçesinde bir şahsı yakaladı.

Yakalanan şahsın ’dolandırıcılık’ suçundan 19 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

