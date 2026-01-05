DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Alanya'da Klima ve Kuluçka Deposu Kundaklama Şüphesiyle Yanıyor: Firma 30 Milyon Zarar İddia Ediyor

Alanya Kestel'de klima ve kuluçka deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı; firma zararının yaklaşık 25-30 milyon lira olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:38
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:40
Alanya'da Klima ve Kuluçka Deposu Kundaklama Şüphesiyle Yanıyor: Firma 30 Milyon Zarar İddia Ediyor

Alanya'da klima ve kuluçka deposunda gece yangını: Firma zararını 30 milyon olarak açıkladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi'nde bulunan kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depo gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına müdahale ve hasar

İtfaiye ekipleri yangına 7 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeri ile müdahale ederken, alevlerin çevre alanlara sıçramasını önlemek amacıyla iş makineleri de çalışmalara destek verdi. Yoğun mücadelenin ardından yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Firma yetkilisinin açıklamaları ve maddi bilanço

Firma yetkilisi Görkem Korkmaz, yaşanan gelişmeyi "Dün gece başımıza talihsiz bir olay geldi. Bu talihsiz olayın sonucunu henüz bilmiyoruz. Jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma yapmaktalar. Ama biz kundaklamadan şüpheleniyoruz. Deponun olduğu yerde yangın başladı. Ancak deponun olduğu yerde yangını başlatacak herhangi bir ekipman yoktu. Ayrıca şalterlerimiz herhangi bir kaçağa karşı korumalı. Yangınımızın henüz neden çıktığını bilmiyoruz" sözleriyle aktardı.

Korkmaz, depo stoklarındaki malzemelerin değerinin yaklaşık 25-30 milyon lira olduğunu belirterek, klimalar ve kuluçka makinelerinin yüksek maliyetli ekipmanlar olduğunu ve büyük maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti. "Toplam zararımız yaklaşık 25-30 milyon civarında. Klimalar pahalı aletler. Kuluçka makineleri de pahalı. Onun yanı sıra diğer ekipmanlarımız da yandı. Şu an bir mağduriyetimiz var" dedi.

İnceleme sürüyor

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ve incelemeler jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor. Yetkililer, delil toplama ve hasar tespit çalışmaları sonucunda yangının kesin nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KULUÇKA MALZEMELERİ VE KLİMALARIN BULUNDUĞU DEPODA ÇIKAN YANGIN...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KULUÇKA MALZEMELERİ VE KLİMALARIN BULUNDUĞU DEPODA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI. YANGININ ACI BİLANÇOSU İSE GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KULUÇKA MALZEMELERİ VE KLİMALARIN BULUNDUĞU DEPODA ÇIKAN YANGIN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kandıra'da 55 Hayvan Kurtarıldı — Açlık ve Bakımsızlık İddiası
2
Salihli'de Durdurulan Araçta 50 Gram Esrar Ele Geçirildi
3
Ceyhan'da Takside 1 Kilo 39 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi — 5 Tutuklama
4
Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Dolandırıcılığı: 3 Şahsa 7'şer Yıla Kadar Hapis
5
Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 90 Yaşındaki A.P. İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
Seçil Erzan davası: 102 yıl 4 ay hapis ve 'iradeleri sakatlandı' gerekçesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları