Alanya'da Klima ve Kuluçka Deposu Kundaklama Şüphesiyle Yanıyor: Firma 30 Milyon Zarar İddia Ediyor

Alanya'da klima ve kuluçka deposunda gece yangını: Firma zararını 30 milyon olarak açıkladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi'nde bulunan kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depo gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına müdahale ve hasar

İtfaiye ekipleri yangına 7 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeri ile müdahale ederken, alevlerin çevre alanlara sıçramasını önlemek amacıyla iş makineleri de çalışmalara destek verdi. Yoğun mücadelenin ardından yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Firma yetkilisinin açıklamaları ve maddi bilanço

Firma yetkilisi Görkem Korkmaz, yaşanan gelişmeyi "Dün gece başımıza talihsiz bir olay geldi. Bu talihsiz olayın sonucunu henüz bilmiyoruz. Jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma yapmaktalar. Ama biz kundaklamadan şüpheleniyoruz. Deponun olduğu yerde yangın başladı. Ancak deponun olduğu yerde yangını başlatacak herhangi bir ekipman yoktu. Ayrıca şalterlerimiz herhangi bir kaçağa karşı korumalı. Yangınımızın henüz neden çıktığını bilmiyoruz" sözleriyle aktardı.

Korkmaz, depo stoklarındaki malzemelerin değerinin yaklaşık 25-30 milyon lira olduğunu belirterek, klimalar ve kuluçka makinelerinin yüksek maliyetli ekipmanlar olduğunu ve büyük maddi kayıp yaşadıklarını ifade etti. "Toplam zararımız yaklaşık 25-30 milyon civarında. Klimalar pahalı aletler. Kuluçka makineleri de pahalı. Onun yanı sıra diğer ekipmanlarımız da yandı. Şu an bir mağduriyetimiz var" dedi.

İnceleme sürüyor

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ve incelemeler jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor. Yetkililer, delil toplama ve hasar tespit çalışmaları sonucunda yangının kesin nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

